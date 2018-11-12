В Иркутске открылась запись на курсы «Бабушка-онлайн»
Курсы компьютерной грамотности для пожилых иркутян проходят в Иркутске уже не первый год и пользуются спросом. Умение пользоваться компьютером сейчас просто необходимо в повседневной жизни.
- С 12 ноября 2018 года иркутяне старшего поколения, от 55 лет, смогут записаться на курсы «Бабушка-онлайн», - сообщает администрация г. Иркутска. – Обязательное условие - прописка на территории города Иркутска. – Обучение проходит в рамках проекта «Старость в радость».
Курсы небольшие по продолжительности, уже к концу этого года бабушки и дедушки будут разбираться в компьютерах.
КОНКРЕТНО
Записаться на курс обучения можно по телефонам 52-04-14 и 52-04-16 с 9.00 до 18.00. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.