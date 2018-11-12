Лесопилка в Усть-Илимске загрязняла воздух

СЕГОДНЯ 06:53 2018-11-12T06:53:31+03:00

Деятельность фирмы приостановлена до тех пор, пока не будут соблюдены законодательные нормы

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Проверка прокуратуры, проведенная в Усть-Илимске, установила, что местное деревоперерабатывающее предприятие выбрасывает в воздух загрязняющие вещества, но разрешений на это не имеет. Кроме того, лесопилка никак не компенсирует вред природе, не вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду. На предприятиии не проводится экологический контроль.

- При этом в процессе деятельности образовывались девятнадцать видов отходов, паспорта на которые не разработаны, их надлежащий учет и размещение не организованы, - сообщает Байкальская природоохранная прокуратура.

Решением Кировского районного суда города Иркутска иск прокурора о приостановлении деятельности деревоообрабатывающего предприятия из Усть-Илимска до устранения нарушений законодательства удовлетворен.

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