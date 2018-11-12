СЕГОДНЯ 07:13 2018-11-12T07:14:18+03:00

Снегопад в Иркутске: на уборке дорог региона действует около 200 машин. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Убрать снег важно. Не менее важно и предупредить гололед. Дороги Иркутской области в срочном порядке посыпают специальной противоскользящей смесью. С этой целью использовано 347 тонн инертных материалов. Все эти меры необходимы для обеспечения безопасного и бесперебойного движения. Около 200 машин и 117 дорожных рабочих занято этим.

- Очистка проезжей части и обочин автодорог от снега, очистка мостов, россыпь противогололёдного материала, удаление снежного наката. Основные работы в течение суток ведутся по загруженным направлениям: Иркутск-Листвянка, Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово, Александровский тракт, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В порядок предстоит привести 75 автодорог региона - в Тайшетском, Балаганском, Иркутском, Братском, Зиминском, Тулунском, Усольском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Качугском, Бодайбинском, Заларинском, Казачинско-Ленском районах.