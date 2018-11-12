2018-11-12T07:36:27+03:00
Происшествия

Уничтожить одноруких бандитов: в Усть-Куте 23 игровых автомата перепахали бульдозерами

Партию аппаратуры изъяли во время рейдов по подпольным игровым салонам
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В Усть-Куте 23 игровых автомата перепахали бульдозерами.В Усть-Куте 23 игровых автомата перепахали бульдозерами.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Игровые автоматы, все 23, изъятых в подпольных салонах города, беспощадно раздавили бульдозером на специальном лицензированном полигоне. Так был нанесен существенный удар по нелегальному бизнесу.

- Конфискованное оборудование для ведения азартных игр было сначала доставлено на специальный склад, где хранилось до решения об утилизации, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - А девятого ноября 2018 года, после истечения срока давности, 23 «одноруких бандита» были вывезены на специальный лицензированный полигон, где с помощью тяжеловесного гусеничного бульдозера были уничтожены.

Полиция Иркутской области еще раз напоминает, что за незаконную организацию и проведение азартных игр предусмотрено серьезное наказание - штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Жителей, которым что-либо известно о тайных игровых салонах, просят обращаться в полицию.

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