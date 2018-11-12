Двум жителям Усть-Илимска, не проходившим военную службу, были выписаны военные билеты
Прокуратура Иркутской области проверила качество весеннего призыва 2018 года в Усть-Илимске. Были обнаружены многочисленные нарушения, по их результатам военному комиссару региона внесено представление.
-Итоговым результатом рассмотрения представления стало решение заседания призывной комиссии Иркутской области об отмене заключений призывной комиссии города Усть-Илимска о зачислении в запас с последующей выдачей военных билетов в отношении двух жителей города, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Как оказалось, эти двое не проходили военную службу по призыву.
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