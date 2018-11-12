2018-11-12T09:08:36+03:00
Происшествия

Двум жителям Усть-Илимска, не проходившим военную службу, были выписаны военные билеты

Прокурорская проверка обнаружила нарушения во время призывной компании
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Прокурорская проверка обнаружила нарушения во время призывной компании в Усть-Илимске.Прокурорская проверка обнаружила нарушения во время призывной компании в Усть-Илимске.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Прокуратура Иркутской области проверила качество весеннего призыва 2018 года в Усть-Илимске. Были обнаружены многочисленные нарушения, по их результатам военному комиссару региона внесено представление.

-Итоговым результатом рассмотрения представления стало решение заседания призывной комиссии Иркутской области об отмене заключений призывной комиссии города Усть-Илимска о зачислении в запас с последующей выдачей военных билетов в отношении двух жителей города, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Как оказалось, эти двое не проходили военную службу по призыву.

Читайте также:

Нашли нападавшего: в Красноярске, благодаря взаимодействию силовых структур двух регионов,задержали преступника, пытавшегося убить жителя Ангарска. Пострадавший, оказавшийся с ножевым ранением в шею в лесу, выжил. Подробности >>>

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Форум-диалог «Языковая политика: общероссийская экспертиза» пройдет в Москве
В микрорайоне Олимпийском Саянска открыли новый спорткомплекс
Нашли нападавшего: в Красноярске задержали преступника, пытавшегося убить жителя Ангарска
Студентка ИГУ заняла 2-е место на Всероссийской олимпиаде по корейскому язык
Уничтожить одноруких бандитов: в Усть-Куте 23 игровых автомата перепахали бульдозерами
Пассажиры рейса Париж-Шанхай вылетят из Иркутска в ночь на 13 ноября
Снегопад в Иркутске: на уборке дорог региона действует около 200 машин
Лесопилка в Усть-Илимске загрязняла воздух
ИНК стала абсолютным лидером рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области
Дождался помощи на перевернутой лодке: пробившись сквозь шторм, спасатели на Байкале помогли охотнику
В Иркутске открылась запись на курсы «Бабушка-онлайн»
За пассажирами рейса "Париж-Шанхай" в Иркутск прилетел запасной борт
Болеем за наших! «Байкал-Энергия» сегодня играет дома