Группу сбытчиков сильнодействующих наркотиков обезвредили в Ангарске сотрудники МВД

СЕГОДНЯ 11:49 2018-11-12T11:53:18+03:00

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В полицию Ангарска доставили наркодилеров - двух женщин в возрасте 28 и 32 лет и 61 летнего мужчину. Они - участники преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном сбыте наркотических средств на территории Ангарска. Тщательно спланированная операция по задержанию подозреваемых успешно состоялась накануне.

- Как установили следственные органы, предполагаемые наркодилеры организовали канал сбыта героина наркозависимым, применяя все необходимые меры конспирации, - Сыщики располагают сведениями о как минимум пяти фактах противоправной деятельности предполагаемых сбытчиков.

Во время обыска у подозреваемых полицейские изъяли около сотни бумажных свертков наркотическим средством. Также изъяты сотовые телефоны, банковские карты, денежные средства, предположительно добытые преступным путем.

Оперативники обнаружили, что подозреваемый приобретал наркотик для последующего сбыта у 47-летней безработной, уже судимой иркутянки. При обычке у нее нашли 5 мобильников, электронные весы, тетрадь, листы которой использовались для изготовления свертков, банковская карта, полимерный пакет со следами порошкообразного вещества внешне похожего на наркотик

Возбуждено уголовное дело по статье за незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Все трое подозреваемых по решению суда заключены под стражу. Решается вопрос от жительницы областного центра.