2018-11-12T11:49:59+03:00
Спорт

Дзюдоистка из Братска Ирина Долгова выиграла чемпионат мира среди военнослужащих в Бразилии

Наша спортсменка стала лучшей в весовой категории до 48 кг
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Дзюдоистка из Братска Ирина Долгова выиграла чемпионат мира среди военнослужащих в Бразилии. Фото: соцсетиДзюдоистка из Братска Ирина Долгова выиграла чемпионат мира среди военнослужащих в Бразилии. Фото: соцсети
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Братская дзюдоистка Ирина Долгова добавила в свою коллекцию еще одну крупную награду. Наша спортсменка выиграла золото на чемпионате мира по дзюдо среди военнослужащих. Соревнования проходят в бразильском Рио-де-Жанейро с 6 по 13 ноября и в них принимают участие более 170 дзюдоистов из 21 страны.

- Ирина Долгова выступала в весовой категории до 48 кг., - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. – Добавим, что чемпионат мира среди военнослужащих проводится под эгидой Международного совета военного спорта (CISM).

Напомним, что в 2016 году Ирина Долгова выступила на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но попасть в число призеров ей тогда не удалось. В 1/8 финала братчанка уступила одной из самых знаменитых дзюдоисток мира аргентинке Пауле Парето. Ну а в 2018 году Ирина впервые в карьере стала чемпионкой Европы.

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ДОСЬЕ "КП"

Ирина Долгова

Мастер спорта международного класса по дзюдо.

Родилась 26 сентября 1995 года в Братске. Тренируется в СДЮСШОР «Спартак» у заслуженных тренеров России Наталии Дору и Николая Егорова.

Основные достижения: Двукратная чемпионка Европы среди кадетов, чемпионка мира (до 17 лет), обладательница юниорского золота и молодежного серебра первенств Европы 2015 года, чемпионка России (до 21 года). Бронзовый призер первых Европейских игр в Баку 2015, чемпионка Кубка Европы 2016. Чемпионка Европы 2018.

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