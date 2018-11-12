2018-11-12T13:39:59+03:00
Происшествия

Два человека погибли на пожарах в Иркутской области

Причиной стало нарушение техники безопасности
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Два человека погибли за сутки на пожарах в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской областиДва человека погибли за сутки на пожарах в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области
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Ночью 12 ноября в поселке Кутулик Аларского района сгорел частный дом. Похожий случай произошел и в Усолье-Сибирском, где на улице Серегина горел многоквартирный дом. В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области рассказали подробности:

- Оба случая произошли в результате нарушения техники безопасности. В Кутулике из-за неисправной печи загорелся дом. Прибывшие пожарные обнаружили сгоревшие останки. Личность погибшего предстоит установить.

Второй случай в Усолье-Сибирском. Жители многоквартирного дома сообщили о том, что из окна квартиры на втором этаже идет дым. Спасатели, проникнув в задымленное помещение, нашли тело 65-летнего хозяина квартиры. По предварительной версии пожар произошел из-за непотушенной сигареты.

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