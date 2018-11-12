Два человека погибли на пожарах в Иркутской области

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-12T13:39:59+03:00

Два человека погибли за сутки на пожарах в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Ночью 12 ноября в поселке Кутулик Аларского района сгорел частный дом. Похожий случай произошел и в Усолье-Сибирском, где на улице Серегина горел многоквартирный дом. В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области рассказали подробности:

- Оба случая произошли в результате нарушения техники безопасности. В Кутулике из-за неисправной печи загорелся дом. Прибывшие пожарные обнаружили сгоревшие останки. Личность погибшего предстоит установить.

Второй случай в Усолье-Сибирском. Жители многоквартирного дома сообщили о том, что из окна квартиры на втором этаже идет дым. Спасатели, проникнув в задымленное помещение, нашли тело 65-летнего хозяина квартиры. По предварительной версии пожар произошел из-за непотушенной сигареты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нашли нападавшего: в Красноярске задержали преступника, пытавшегося убить жителя Ангарска. Раскрыть преступление в кратчайший срок и задержать подозреваемого удалось благодаря взаимодействию силовых служб соседних регионов. Подробнее.