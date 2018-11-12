2018-11-12T13:49:48+03:00
Общество

Движение транспорта по путепроводу на ул. Ширямова в Иркутске ограничат

Это связано с предстоящим ремонтом
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
Движение транспорта по путепроводу на ул. Ширямова в Иркутске ограничат.Движение транспорта по путепроводу на ул. Ширямова в Иркутске ограничат.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Внимание, автомобилисты! С 12 ноября движение транспорта по путепроводу на улице Ширямова частично ограничат. Это коснется участка дороги, под которым проходят трамвайные пути.

- Проезд будет осуществляться по двум полосам движения вместо четырех, - уточнили в пресс-службе администрации города Иркутска. - Кроме этого, перед мостом установят знаки ограничения массы и скорости – большегрузам въезд на путепровод будет запрещен.

Связаны эти перемены с проведением работ по обследованию несущих конструкций сооружения при планировании текущего ремонта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снегопад в Иркутске: на уборке дорог региона действует около 200 машин

Идет очистка трасс и мостов от снега, удаление снежного наката. С этой целью использовано 347 тонн инертных материалов. Все эти меры необходимы для обеспечения безопасного и бесперебойного движения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пробки в 10 баллов образовались из-за снегопада в Иркутске
Два человека погибли на пожарах в Иркутской области
Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего несовершеннолетнего Андрея Чеснокова
Нападение на пенсионерку в Иркутске раскрыли по горячим следам
Дзюдоистка из Братска Ирина Долгова выиграла чемпионат мира среди военнослужащих в Бразилии
Группу сбытчиков сильнодействующих наркотиков обезвредили в Ангарске сотрудники МВД
Двум жителям Усть-Илимска, не проходившим военную службу, были выписаны военные билеты
Форум-диалог «Языковая политика: общероссийская экспертиза» пройдет в Москве
В микрорайоне Олимпийском Саянска открыли новый спорткомплекс
Нашли нападавшего: в Красноярске задержали преступника, пытавшегося убить жителя Ангарска
Студентка ИГУ заняла 2-е место на Всероссийской олимпиаде по корейскому язык
Уничтожить одноруких бандитов: в Усть-Куте 23 игровых автомата перепахали бульдозерами
Пассажиры рейса Париж-Шанхай вылетят из Иркутска в ночь на 13 ноября
Снегопад в Иркутске: на уборке дорог региона действует около 200 машин
Лесопилка в Усть-Илимске загрязняла воздух
ИНК стала абсолютным лидером рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области
Дождался помощи на перевернутой лодке: пробившись сквозь шторм, спасатели на Байкале помогли охотнику
В Иркутске открылась запись на курсы «Бабушка-онлайн»
За пассажирами рейса "Париж-Шанхай" в Иркутск прилетел запасной борт
Болеем за наших! «Байкал-Энергия» сегодня играет дома