СЕГОДНЯ 13:49 2018-11-12T13:49:48+03:00

Движение транспорта по путепроводу на ул. Ширямова в Иркутске ограничат. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это связано с предстоящим ремонтом

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Внимание, автомобилисты! С 12 ноября движение транспорта по путепроводу на улице Ширямова частично ограничат. Это коснется участка дороги, под которым проходят трамвайные пути.

- Проезд будет осуществляться по двум полосам движения вместо четырех, - уточнили в пресс-службе администрации города Иркутска. - Кроме этого, перед мостом установят знаки ограничения массы и скорости – большегрузам въезд на путепровод будет запрещен.

Связаны эти перемены с проведением работ по обследованию несущих конструкций сооружения при планировании текущего ремонта.

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Идет очистка трасс и мостов от снега, удаление снежного наката. С этой целью использовано 347 тонн инертных материалов. Все эти меры необходимы для обеспечения безопасного и бесперебойного движения.