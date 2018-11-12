2018-11-12T14:20:42+03:00
Общество

Пробки в 10 баллов образовались из-за снегопада в Иркутске

Особенно движение плотное в районе Глазковского моста
Яна ЛИСИНА
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Пробки в 10 баллов образовались из-за снегопада в ИркутскеПробки в 10 баллов образовались из-за снегопада в ИркутскеФото: Яндекс.Пробки
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Иркутянам не позавидуешь. Многие автомобилисты сейчас стоят в километровых пробках. Заторы в основном в центре города. Сервис «Яндекс-Пробки» дает данные о 10-балльных пробках.

Так, со скоростью всего 7 км/ч поток машин движется по улице Байкальской на участке от Лисихи до Цимлянской, 5 км/ч – по ул. 3 Июля в сторону Академического моста. Буквально стоит бульвар Гагарина, улица Марата, улица Ленина в сторону «Труда», улица Чкалова. На Левом берегу затруднено движение на Иркутном мосту в сторону центра, а также на развязке Академического моста.

Связаны эти неудобства со снегопадом. На дорогах Приангарья работает спецтехника.

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