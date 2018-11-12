Мужчина скончался в поликлинике №8 Иркутска

СЕГОДНЯ 15:18 2018-11-12T15:19:03+03:00

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Трагедия произошла в поликлинике, расположенной в Ленинском районе Иркутска. Скончался пенсионер. На место вызвали полицейских. В ГУ МВД России по Иркутской области подтвердили этот факт.

Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Известно, что мужчина скончался, зайдя в туалет, где ему стало плохо.

Причины смерти гражданина установит судебно-медицинская экспертиза.

А в это время сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего несовершеннолетнего Андрея Чеснокова. Подросток находился в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителям, в Братске.

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