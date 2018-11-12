Уступили чемпиону: «Байкал-Энергия» на своем льду проиграла хабаровскому «СКА-Нефтянику»

СЕГОДНЯ 16:08 2018-11-12T16:13:03+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» потерпели второе подряд поражение в чемпионате России. На своем льду бело-синие в упорной борьбе уступили действующему чемпиону страны хабаровскому «СКА-Нефтянику» со счетом 5:7.

Вперед армейцы вышли уже на 4-йминуте. Счет открыл форвард гостей Артем Бондаренко. Но лидировал чемпион недолго. На 15-й минуте уже наш нападающий Евгений Волгужев точно пробил после розыгрыша углового. Затем соперники обменялись забитыми мячами. На гол шведского игрока армейцев Эрика Петтерссона, точным ударом ответил все тот же Евгений Волгужев. Но на перерыв в хорошем настроении все же ушли хоккеисты Хабаровска. «СКА-Нефтяник» оторвался в счете благодаря голам Александра Кима и Артема Бондаренко.

Второй отрезок начался уже в пользу бело-синих. В восторг трибуны привел Евгений Волгужев, который оформил хет-трик в самом дебюте. Но швед Эрик Петтерссон вновь удвоил преимущество хабаровчан. Вскоре Павел Дубовик сократил отставание, забив с углового, но в концовке все решили два гола подряд в исполнении игроков гостей Олега Толстихина и Артема Бондаренко. Не спас нашу команду и четко исполненный 12-метровый в исполнении Игоря Вассермана. Чтобы отыграться, нашим парням уже не хватило времени.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет уже 15 ноября. В Красноярске нашу дружину проэкзаменует серебряный призер чемпионата России «Енисей».