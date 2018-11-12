2018-11-12T17:49:31+03:00
Общество

Погода в Иркутске: 13 ноября днем -14

По области идет снег
Ирина РЮТИНА
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Ночью и утром 13 ноября в Иркутске идет небольшой снегНочью и утром 13 ноября в Иркутске идет небольшой снегФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 13 ноября переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, ветер дует северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 13 м/с.

- Температура сегодня ночью около -18, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Днём -12,-14 градусов.

По области переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман. Ветер северо-западный с переходом днем в западных и северных районах на юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью -18,-23, при прояснении -28,-33, в северных районах -24,-29, местами -34,-39. Днем в Приангарье -11,-16, местами -21,-26.

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