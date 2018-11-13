2018-11-13T03:34:45+03:00
Происшествия

В Иркутске продавали наркотики в Интернет-магазине

Коммерсантов задержали
Ирина РЮТИНА
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При обыске у подозреваемых изъяли 250 наркотических доз и деньги от продажи синтетического товараПри обыске у подозреваемых изъяли 250 наркотических доз и деньги от продажи синтетического товараФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Купить синтетические наркотики в Иркутске можно было в Интернет-магазине. Преступную деятельность накануне пресекли сотрудники транспортной полиции при содействии сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области.

- В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту сбыта наркотических средств, сыщики установили интернет-магазин, через который осуществлялась незаконная торговля, - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. - В дальнейшем были установлены личности преступников и их местонахождение.

При обыске у подозреваемых изъяли свыше 250-ти доз наркотических средств синтетического происхождения готовых для сбыта, а также деньги, полученные, по словам транспортных полицейских, от торговли наркотиками, в сумме более 40 000 рублей.

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