2018-11-13T04:32:21+03:00
Общество

Иркутск продолжает «стоять» в многокилометровых пробках

Сейчас они 7 баллов
Ирина РЮТИНА
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фото: Яндекс.Пробкифото: Яндекс.Пробки
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Из-за снега Иркутск вчера сковали 10-ти бальные пробки. Сейчас движение в городе немного быстрее, но совсем чуть-чуть. Пробки на данным сервиса «Яндекс.Пробки» сегодня утром 7-8 баллов. Самая длинная из них берет свое начало на ул. Трактовая перед мостом через р.Иркут и длится до самого Глазковского моста. Затруднено движение и на ул.Профсоюзная, перед тем же Глазковским мостом. Скорость передвижения 7 км/ч.

В м-не Первомайский от остановки «Ботанический сад» в сторону центра города автомобили передвигаются со скоростью всего 3 км/ч. Там два ДТП.

По ул.Лермонтова едут со скоростью 5 км/ч. Такая же картина на ул.Улан-Баторская. Еще один из протяженных заторов на ул. Декабрьских событий.

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