2018-11-13T05:33:32+03:00
Общество

В Иркутске наградят лучших журналистов на церемонии «Золотая запятая» 2018

Победителям вручат дипломы и памятные подарки
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Иркутске наградят лучших журналистов на церемонии «Золотая запятая» 2018. Фото: пресс-служба администрации города.В Иркутске наградят лучших журналистов на церемонии «Золотая запятая» 2018. Фото: пресс-служба администрации города.
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16 ноября, в пятницу в «Байкал Бизнес Центре» состоится ежегодная церемония награждения лауреатов и номинантов конкурса журналистского мастерства «Золотая запятая» 2018. Авторы самых лучших проектов, статей и фото получат памятные подарки и денежные премии.

Накануне экспертное жюри закончило свою работу. Они оценивали по десятибалльной шкале все работы, которые прошли отбор. Победителей в номинациях определят на заседании жюри, где будет присутствовать мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Но одним чествованием лучших мероприятие на ограничится. В его рамках также пройдут мастер-классы от специалистов со всей России. В Иркутск приедует делиться знаниями Александр Политковский, политический обозреватель, ведущий преподаватель Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». Поделится своим мастерством также урбанист, общественный деятель Святослав Мурунов. Не обойдется и без наших коллег, заместителя генерального директора издательского дома «Комсомольская правда» Александра Чепеля. Также посетят мероприятие Андрей Попов – фоторепортер, Андрей Коняев – главный редактор научно-популярного интернет – издания N+1, основатель сообщества «Лентач», Андрей Коняев – ведущий программы «Билет в Большой» и новостей на телеканале «Культура», программы «Выходные данные» на «Россия 24».

Вход на все мастер-классы свободный.

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