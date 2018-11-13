СЕГОДНЯ 06:14 2018-11-13T06:53:55+03:00

В Иркутске прорвало трубу на пересечении улиц Карла Либкнехта и 1-ой Советской. Фото: ДТП38

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Сегодня утром на пересечении улиц Карла Либкнехта и 1-ой Советской прорвало трубу. Иркутск и вправду оказался не готов к таким резким сменам температуры. Сейчас по улице Карла Либкнехта во всю текут ручьи. Гололеду быть. «Комсомолка» активно следит за этим происшествием. «Иркутскэнерго» уже на месте, они разбираются в обстоятельствах, возможно отключение водоснабжения и отопления в Октябрьском районе. На месте также работают сотрудники ДПС. Пока движение по улице 1-ая Советская затруднено.

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