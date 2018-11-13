Иркутянка лишилась автомобиля из-за миллионного долга

СЕГОДНЯ 06:41 2018-11-13T06:41:09+03:00

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Жительница Иркутска задолжала банку более 1 миллиона рублей и была объявлена в розыск. Октябрьский районный суд вынес решение о взыскании имущества с гражданки. Судебные приставы выехали на место жительства, но там ее не нашли.

- В ходе розыскных мероприятий судебный пристав, осуществляющий розыск, установил, что гражданка Е. временно проживает в квартире у родственников, где ей лично была вручена повестка на прием к должностному лицу Управления, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Чуть позже женщина все-таки явилась к судебному приставу и сообщила о том, что о задолженности и не знала, повесток не получала. Также оказалось, что такой большой суммой женщина не располагает, а имущества никакого у нее и вовсе нет.

- В это же время судебный пристав, осуществляющий розыск, на территории отдела судебных приставов обнаружил транспортное средство, принадлежащее на праве собственности должнику.

Судебные приставы составили акт описи и ареста имущества.

Сейчас ее Honda CR-V, 2012 года выпуска изъято и передано на хранение взыскателю. Автомобиль будет выставлен на торгах.