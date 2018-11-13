Здание частной котельной горело ночью 13 ноября в Усть- Илимске
В ночь с 12 на 13 ноября в здании частной котельной Усть – Илимска произошло возгорание. Строение находится на территории промышленной площадки лесоперерабатывающего комплекса.
- Сообщение о возгорании поступило в 1:20, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – На место выехали шесть автомобилей, в том числе четыре автоцистерны и 21 человек личного состава.
На момент прибытия в огне уже была внутренняя обшивка галереи, конвейерная лента на площади 160 квадратных метров.
Пожарным удалось спасти здание котельной площадью 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
По предварительной версии возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации теплогенерирующего оборудования. Ущерб устанавливается.
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