2018-11-13T07:10:12+03:00
Происшествия

Здание частной котельной горело ночью 13 ноября в Усть- Илимске

Погибших и пострадавших нет
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Здание частной котельной горело ночью 13 ноября в Усть- Илимске.Здание частной котельной горело ночью 13 ноября в Усть- Илимске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В ночь с 12 на 13 ноября в здании частной котельной Усть – Илимска произошло возгорание. Строение находится на территории промышленной площадки лесоперерабатывающего комплекса.

- Сообщение о возгорании поступило в 1:20, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – На место выехали шесть автомобилей, в том числе четыре автоцистерны и 21 человек личного состава.

На момент прибытия в огне уже была внутренняя обшивка галереи, конвейерная лента на площади 160 квадратных метров.

Пожарным удалось спасти здание котельной площадью 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

По предварительной версии возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации теплогенерирующего оборудования. Ущерб устанавливается.

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