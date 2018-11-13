2018-11-13T07:27:10+03:00
Происшествия

Жители Иркутской области стали жертвой мошенников, пытаясь получить кредиты

Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество"
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Жители Иркутской области стали жертвой мошенников пытаясь получить кредиты.Жители Иркутской области стали жертвой мошенников пытаясь получить кредиты.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жулики активизировались и стали придумывать новые способы обмана доверчивых граждан. На днях аферисты «заработали» на жителях Приангарья 320 тысяч рублей. В пресс-службе ГУМВД по Иркутской области рассказали подробности:

- На уловку мошенников попался 49-летний житель Слюдянки, он перевел преступникам 150 тысяч рублей. Неизвестный позвонил ему на сотовый и представившись работником банка, предложил оформить кредит. Не подозревая обмана, мужчина согласился раскрыть преступнику данные банковского счета. После чего лишился всех своих сбережений.

Еще больше расщедрилась жительница Иркутска,40-летнюю женщину аферисты обманули на 170 тысяч рублей. Женщине также под предлогом получения кредита позвонили преступники. Якобы для оплаты банковских услуг она перевела деньги на счета мошенников, после чего те перестали выходить на связь.

Сыщики возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». Полицейским предстоит выяснить личности аферистов.

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