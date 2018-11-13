2018-11-13T10:16:23+03:00
Происшествия

Первые жертвы: водитель экскаватора погиб провалившись под лед в Иркутской области

Техника затонула на глубине около 3 метров
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Первые жертвы: Водитель экскаватора погиб провалившись под лед в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской областиПервые жертвы: Водитель экскаватора погиб провалившись под лед в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области
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Экскаватор провалился под лед. ЧП произошло в Чунском районе утром 13 ноября. Во время ремонта автомобильного моста из-за неисправности двигателя в реку Чукша съехал экскаватор. По словам очевидцев, его водитель не смог выбраться из кабины. Техника затонула на глубине около 3 метров.

Сейчас на месте трагедии работают спасатели.

Похожий случай произошел накануне ночью в Киренском районе. Легковой автомобиль «Toyota Camry» выехал на лед реки Лена. Проехав по реке 15 метров, иномарка продавила «молодой» 10 сантиметровый лед и начала тонуть. К счастью, водитель смог выбраться из машины. Счастливчик скрылся с место происшествия, полицейские занимаются его поисками.

- Накануне на этом месте планировалось отрыть пеший ледовый переход, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Из-за затонувшего автомобиля переход придется переносить в новое безопасное место.

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