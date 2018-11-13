2018-11-13T10:47:00+03:00
Происшествия

Неравнодушные очевидцы защитили пенсионерку от ограбления в Иркутске

Полицейские планируют наградить смельчаков
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Неравнодушные очевидцы защитили пенсионерку от ограбления в Иркутске. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Неравнодушные очевидцы защитили пенсионерку от ограбления в Иркутске. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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Случайные свидетели ограбления пришли на помощь пенсионерке, когда на нее напал преступник в одном из дворов Иркутска. Вечером 9 ноября когда иркутянка возвращалась домой на ее пути встал пьяный грабитель. Он силой попытался отобрать у женщины сумку. На крики о помощи первой отозвалась проходившая мимо девушка. Людмила Лисовая, преподаватель из Киренского района, не раздумывая, бросилась в гущу событий. Не ожидав такого отпора от двух женщин преступник бросился наутек. На его поимку бросился другой очевидец – Илья Кисилев. Парень сначала задержал, а потом и передал полицейским злодея.

- Задержанным оказался 44-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Пока преступник находится под стражей, Людмила Лисовая и Илья Киселев принимают благодарности пенсионерки и полицейских. Рассматривается вопрос о их поощерении.

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