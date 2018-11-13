2018-11-13T11:18:14+03:00
Общество

Первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Александр Чепель приедет в Иркутск с мастер-классом

Он выступит в рамках фестиваля «Золотая запятая» 2018
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Александр Чепель приедет в Иркутск с мастер-классом.Первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Александр Чепель приедет в Иркутск с мастер-классом.
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Первый заместитель генерального директора издательского дома «Комсомольская правда» Александр Чепель прилетит в Иркутск. Он выступит с мастер-классом в рамках фестиваля журналистского мастерства «Золотая запятая» 2018.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска, Чепель даст лекцию на тему «СМИ и власть: партнерство, продажность или любовь».Вещать оратор будет целый час с 13:50 в «Байкал Бизнес Центре».

Напоминаем, что уже в эту пятницу 16 ноября. Все мастер-классы сможет посетить любой желающий. Вход свободный. А вечером на церемонии награждения мы узнаем, кто же станет обладателем звания «Лучший журналист» в разных номинациях. Экспертный совет уже оценил все работы участников. Жюри под предводительством мэра города Иркутска Дмитрия Бердникова определят победителей.

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