2018-11-13T11:30:30+03:00
Афиша Иркутска

Премьера балетов "Дон Кихот" и "Шахеразада" состоится в Иркутске

Премьеры намечены на 24 и 25 ноября
Ольга БУЕВА
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Премьера балетов "Дон Кихот" и "Шахеразада" состоится в ИркутскеПремьера балетов "Дон Кихот" и "Шахеразада" состоится в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутян ждут две премьеры - спектакли "Дон Кихот" и "Шахеразада" пройдут в нашем городе. Их поставил руководитель Московского областного государственного театра «Русский Балет», народный артист СССР Вячеслав Гордеев. Спектакли состоятся 24 и 25 ноября в музтеатре Загурского.

- В постановке заняты только артисты музыкального театра, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Классических балетов здесь не ставили более десяти лет.

Всего в них задействовано 23 артиста. Все они, по словам наставников, восприняли участие в спектаклях с энтузиазмом - такой шанс проявить свои творческий способности, опыт выпадает не часто.

- Артисты работают с полной отдачей и ответственностью. На каждую репетицию приходит главный дирижер театра Виктор Олин, что невероятно важно, когда постановка готовится с оркестром, – поделилась своим мнением педагог-хореограф Светлана Устюжанинова.

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