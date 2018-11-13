Премьера балетов "Дон Кихот" и "Шахеразада" состоится в Иркутске

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-13T11:30:30+03:00

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Иркутян ждут две премьеры - спектакли "Дон Кихот" и "Шахеразада" пройдут в нашем городе. Их поставил руководитель Московского областного государственного театра «Русский Балет», народный артист СССР Вячеслав Гордеев. Спектакли состоятся 24 и 25 ноября в музтеатре Загурского.

- В постановке заняты только артисты музыкального театра, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Классических балетов здесь не ставили более десяти лет.

Всего в них задействовано 23 артиста. Все они, по словам наставников, восприняли участие в спектаклях с энтузиазмом - такой шанс проявить свои творческий способности, опыт выпадает не часто.

- Артисты работают с полной отдачей и ответственностью. На каждую репетицию приходит главный дирижер театра Виктор Олин, что невероятно важно, когда постановка готовится с оркестром, – поделилась своим мнением педагог-хореограф Светлана Устюжанинова.