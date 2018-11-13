СЕГОДНЯ 13:10 2018-11-13T13:10:47+03:00

Баржа оторвалась от берега в Усть-Куте. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

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Баржа оторвалась от причала в Иркутской области. Это произошло в Усть-Куте.

- По предварительным данным, на днях около 8 часов 53 минут по местному времени в Западно-Грузовом районе Усть-Кута, - сообщают на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

В ведомстве пояснили, что это произошло из-за подъема воды на Лене. Также здесь начался ледоход. Поэтому от причальной стенки оторвался трос. При этом никто не пострадал. В результате происшествия никто не пострадал.

По факту произошедшего специалисты проводят проверку. И разбираются во всех обстоятельства.

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