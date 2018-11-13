СЕГОДНЯ 13:45 2018-11-13T14:20:48+03:00

Серьезная коммунальная авария в Иркутске: тепло в домах появится к 22.00 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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На улице Красных Мадьяр в Иркутске продолжаются ремонтные работы: напомним, серьезная коммунальная авария произошла здесь в 9.53. Потоки воды лились по улицам Советской и Карла Либкнехта. Без отопления остались 37 объектов.

- Произошло повреждение тепловой сети 5-го коллектора диаметром 325 мм, - рассказали в пресс-службе ПАО "Иркутскэнерго". - Ремонт на поврежденном участке продолжается. В работах задействованы пять аварийно-восстановительных бригад, восемь единиц специализированной техники.

К настоящему времени тепла по-прежнему нет в 22 жилых домах.

- Причиной повреждения стала наружная коррозия, вызванная попаданием воды через неплотности плит перекрытия, - продолжают в "Иркутскэнерго". - Поврежденный участок трубопровода демонтировали, к 17:00 завершили сварочные работы по замене участка подающего трубопровода, началась подготовка тепловой сети к включению.

Также специалисты расчистили дорогу в районе пересечения улиц Советской и Карла Либкнехта.

Тепло планируют подать в дома 20.00 13 ноября.

Дороги в месте прорыва трубы посыпают песко-соляной смесью для обеспечения безопасности дорожного движения.

– Сейчас проезд по магистрали свободный, ремонтные работы ведутся, в основном, на дворовой территории. Ночью улицу еще раз прочистят и посыпят, чтобы окончательно ликвидировать последствия коммунальной аварии, – сообщает пресс-служба администрации Иркутска.