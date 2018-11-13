2018-11-13T14:09:49+03:00
Общество

Эксперты: «Мебель Сити» сгорел в Иркутске из-за неисправной проводки

Разрушительных последствий можно было избежать
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Эксперты: «Мебель Сити» сгорел в Иркутске из-за неисправной проводки.Эксперты: «Мебель Сити» сгорел в Иркутске из-за неисправной проводки.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Накануне стали известны причины нашумевшего пожара в торговом центре «Мебель Сити». Напомним, что ночью 1 октября 2018 года на площади более 4000 кв.м работали 37 пожарных и 12 единиц техники. Здание, построенное из горючих материалов, вспыхнуло как спичка. В результате пожара обрушилась крыша торгового центра.

Таких разрушительных последствий можно было избежать. Но собственники помещения не прислушались к мнению пожарного надзора. Инспекторы, проводившие проверку в 2015 году, выявили уйму нарушений. На объекте отсутствовали системы автоматического пожаротушения и пожарного водоснабжения. А эвакуационные пути не соответствовали нормам безопасности. Большинство замечаний пожарного надзора так и не было исправлено. Если бы пожар случился в рабочее время, то жертв было бы не избежать.

- Эксперты пришли к выводу, что источником огня стала электропроводка, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Она перегрелась из-за слишком высокого напряжения сетей.

Всего за 2018 год в Иркутской области на объектах малого и среднего бизнеса зарегистрировали 131 случай пожара.

Самой частой причиной происшествий стало обычное нарушение эксплуатации электротехники. 56 раз пожарные выезжали на тушение из-за неисправного оборудования, в том числе проводки. Недобросовестные собственники продолжают нести миллионные убытки, экономя на безопасности и страховке. Лишь в 10 случаях из 131, сгоревшие здания были застрахованы.

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