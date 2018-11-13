2018-11-13T14:29:34+03:00
Здоровье

В Иркутске больных заставили принудительно лечиться от туберкулеза

Такое решение приняла прокуратура
Ольга БУЕВА
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В Иркутске больных заставили принудительно лечиться от туберкулезаВ Иркутске больных заставили принудительно лечиться от туберкулезаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Идти к врачу с температурой или не идти - личный выбор каждого. Однако это совсем не так, когда речь идет о социально опасном заболевании - таком, как туберкулез. Заразиться им легко, а лечение и восстановление потом довольно длительное.

В Иркутске принудительно заставили лечиться двух граждан, которые знали о том, что у них есть это заболевание. Но лечиться отказывались. При этом состояли на учете в Иркутской областной клинической туберкулезной больнице. Тогда врачи вынуждены были обратиться в прокуратуру с жалой на мужчин, отказывавших от помощи медиков.

- Суд удовлетворил исковые требования прокурора Октябрьского района Иркутска о принудительной госпитализации больных туберкулезом, - сообщает пресс-служба ведомства. -Теперь им предстоит пройти обязательное обследование и лечение в медицинской противотуберкулезной организации в недобровольном порядке.

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