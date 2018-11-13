2018-11-13T18:54:55+03:00
Общество

Полярную сову приютили в зоогалерее Иркутска

Птица сильно истощена
Ирина РЮТИНА
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Фото: Иркутская зоогалереяФото: Иркутская зоогалерея
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Сегодняшний день в иркутской зоогалерее закончился появлением очень красивой птицы. Ее принесли неравнодушные люди.

- Это самочка полярной совы, - написали сотрудники на страничке зоогалереи в соц.сетях. – Она очень истощена.

Совушку тут же накормили, напоили и обработали от паразитов, которые видны были даже невооруженным глазом.

- Такое обилие паразитов характерно для сильно ослабленных животных, - отмечают в зоогалерее. - Первичный осмотр травм или явных патологий не выявил, надеемся, что причина такого сильного истощения окажется поправимой. Птицу устроили на спокойный ночлег.

Завтра полярную сову осмотрят ветеринары, возьмут нужные анализы, тогда уже специалисты смогут дать полную оценку здоровья птицы.

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