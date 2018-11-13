2018-11-13T19:04:14+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 14 ноября днем -11

В городе осадков не ожидается
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске: 14 ноября днем -11Прогноз погоды в Иркутске: 14 ноября днем -11Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске 14 ноября переменная облачность, снега не ожидается. Ветер дует западный, юго-западный 4-9 м/с.

- Температура воздуха ночью -20,-22, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Днём будет -9,-11 градусов.

По области переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью -18,-23, при прояснении -27,-32, в западных и северо-западных районах при увеличении облачности -12,-17. Днем в Приангарье градусники за окном покажут -7,-12, местами -17,-22.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полярную сову приютили в зоогалерее Иркутска
Аферистка обманула пенсионерку из Саянска на 50 тысяч рублей
Крупная коммунальная авария в Иркутске: все дома подключили к теплу
В Иркутске больных заставили принудительно лечиться от туберкулеза
Эксперты: «Мебель Сити» сгорел в Иркутске из-за неисправной проводки
В 2019 году в Иркутской области продолжат строить и реконструировать социальные объекты
Серьезная коммунальная авария в Иркутске: тепло в домах появится к 22.00
Губернатору Приангарья представили Госплан развития сельского хозяйства
Баржа оторвалась от берега в Усть-Куте
Премьера балетов "Дон Кихот" и "Шахеразада" состоится в Иркутске
Первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Александр Чепель приедет в Иркутск с мастер-классом
Неравнодушные очевидцы защитили пенсионерку от ограбления в Иркутске