Прогноз погоды в Иркутске: 14 ноября днем -11

СЕГОДНЯ 19:04 2018-11-13T19:04:14+03:00

В городе осадков не ожидается

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В Иркутске 14 ноября переменная облачность, снега не ожидается. Ветер дует западный, юго-западный 4-9 м/с.

- Температура воздуха ночью -20,-22, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Днём будет -9,-11 градусов.

По области переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью -18,-23, при прояснении -27,-32, в западных и северо-западных районах при увеличении облачности -12,-17. Днем в Приангарье градусники за окном покажут -7,-12, местами -17,-22.