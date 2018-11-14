2018-11-14T03:33:27+03:00
Общество

Проект иркутских волонтеров может получить всероссийское признание

Помочь землякам-добровольцам можно проголосовав за них в конкурсе
Ирина РЮТИНА
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Арттерапия помогает ускорить выздоровлениеАрттерапия помогает ускорить выздоровлениеФото: Мария ЛЕНЦ
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Помочь детишкам скорее выздороветь и как то скрасить их время пребывания в больнице однажды решила группа иркутских волонтеров. Под их началом в больницах Иркутска с 2010 года появились 12 игровых комнат. И теперь их проект «Играя, выздоравливай» имеет все шансы стать известным по всей стране. На сайте «Добровольцы России» проходит голосование за лучшую инициативу. Победа в этом конкурсе поможет нашим неравнодушным землякам открыть еще больше детских «палат» в больницах Иркутской области.

- Мы хотим, чтобы детские больницы были именно детскими, - отмечает руководитель проекта «Играя, выздоравливай» Диана Козулина. – Если ребенок чувствует себя комфортно, то и врачам легче работать. Художественно оформленные процедурные кабинеты помогают отвлечь ребенка от болезненных процедур. А игровые комнаты подходят для занятий арттерапией, психологическими играми. На сегодняшний день уже не секрет, что эти методики ускоряют выздоровление.

Поддержать инициативу земляков можно оставив свой голос в номинации «Оберегая сердцем» за проект «Играя,выздоравливай». Голосование закончится 15 ноября.

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