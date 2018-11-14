Чемпионат мира по пауэрлифтингу: у иркутян серебряные и бронзовые медали

СЕГОДНЯ 04:25 2018-11-14T04:25:07+03:00

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Виктория Карлышева, Ольга Адамович, Сергей Гайшинец вернулись домой с чемпионата мира по пауэрлифтингу с медалями! Соревнования проходили в Хальмстаде Швеции. У Сергея - серебро, У Виктории и Ольги – бронза.

- Сергей Гайшинец выступал в весовой категории до 74 кг, второе место занял по сумме троеборья в 882,5 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Он также завоевал серебряные медали в приседаниях с результатом 340 кг и в тяге становой, показав результат 322,5 кг.

Виктория – бронзовый призер в весе до 57 кг в троеборье и в приседаниях. Ольга Адамович выступала в весе 63 кг. У нее сразу три медали: бронза в троеборье и жиме, серебро в тяге.