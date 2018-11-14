2018-11-14T05:36:36+03:00
Происшествия

12-летний мальчик пропал без вести в Иркутске

Вечером 13 ноября он не вернулся домой после уроков
Яна ЛИСИНА
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12-летний мальчик пропал без вести в Иркутске.12-летний мальчик пропал без вести в Иркутске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Внимание, розыск! Полиция ищет без вести пропавшего 12-летнего Рената Шурыгина. Как сообщили его родители, около 18.30 мальчик ушел из школы № 38 по улице Севастопольская Ново-Ленино и не вернулся домой.

Известно, что ранее ребенок из дома никогда не уходил.

- В поисках задействовано 60 полицейских, также помощь оказывают волонтеры, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. – Участковые опрашивают людей, которые могли видеть ребенка. Оперативники устанавливают круг его друзей и знакомых.

Искали школьника и всю минувшую ночь, осмотрели подъезды, чердаки. Пока результата нет. Если вы что-то знаете о том, где может находиться Ренат, видели его – сообщите в полицию.

Приметы пропавшего: на вид 8-9 лет, европейский тип лица, рост 146 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно русые. Одет: куртка синего цвета, шапка черная, шарф коричневый, брюки школьные темно синего цвета, рубаха бордовая, жилетка черная, ботинки черные кожаные. С собой у него был джинсовый рюкзак и пакет со сменной одеждой.

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