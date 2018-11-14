Юридический диктант предлагают написать сибирякам 7 декабря

СЕГОДНЯ 06:18 2018-11-14T06:36:16+03:00

Проверить свои знания могут жители области в возрасте 14 лет

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Всероссийский юридический диктант проведут в Иркутской области 7 декабря. Устроители акции проверят уровень правовой грамотности.

Диктант, к слову, проводится во всех регионах России, что позволит получить объективную информацию о том, насколько мы хорошо знаем право.

Результаты диктанты помогут выработать предложения по совершенствованию образовательных программ.

Написать диктант смогут все желающие старше 14 лет. Он пройдет в два этапа. Первый состоится в режиме онлайн на официальном портале диктанта с 3 по 10 декабря. Второй – очное написание – пройдет 7 декабря. Площадки проведения сейчас определяют. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

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