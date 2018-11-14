2018-11-14T07:14:50+03:00
Происшествия

Пытался скрыться: женщину убили, а потом подожгли ее дом в Аларском районе

Преступников задержали
Яна ЛИСИНА
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В Аларском районе по горячим следам раскрыто убийство женщины. ФОТО: СУ СК РФ по Иркутской области.В Аларском районе по горячим следам раскрыто убийство женщины. ФОТО: СУ СК РФ по Иркутской области.
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Жуткое убийство произошло в поселке Кутулик Аларского района 12 ноября. На пожаре погибла 40-летняя хозяйка одноэтажного жилого дома. Ее труп обнаружили спасатели, когда разбирали на пепелище завалы.

Но выяснилось, что женщину погубила не стихия. Ее убили. Следователи раскрутили всю цепочку.

- Накануне пожара в доме компания из троих человек распивала спиртное. Во время ссоры 35-летний уроженец Нукутского района причинил телесные повреждения своей 40-летней сожительнице и их гостю, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

В результате полученных травм женщина скончалась на месте, а гость успел покинуть дом и обратиться за медицинской помощью, сейчас он находится в реанимации. Чтобы скрыть следы преступления злоумышленник поджег дом.

Оперативники уголовного розыска задержали 35-летнего ранее судимого за совершение аналогичного преступления. Ему предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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