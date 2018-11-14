Долг в 3,5 млн рублей погасил иркутянин, чтобы не лишиться квартиры в центре города

СЕГОДНЯ 07:36 2018-11-14T07:36:20+03:00

Почти 3,5 млн рублей оплатил иркутянин, чтобы не лишиться квартиры в центре Иркутска. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Перспектива остаться без крыши над головой вынудила жителя Иркутска рассчитаться с банком, которому он задолжал почти 3,5 млн. рублей. Залоговое имущество едва не ушло с торгов.

- В Правобережный отдел судебных приставов поступили исполнительные листы, выданные судом о взыскании с гражданина задолженности в пользу кредитной организации, а также об обращении взыскания на квартиру площадью 70,2 кв.м., - сообщили в УФССП по Иркутской области.

Не желая лишаться своего имущества, должник буквально на следующий день нашел всю сумму и рассчитался с банком.

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