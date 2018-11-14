2018-11-14T07:50:07+03:00
Общество

Камера фиксации нарушений ПДД на перекрестке ул. Ленина и Дзержинского в Иркутске снова заработала

Комплекс автоматической фиксации нарушений «Авто Ураган» обновили
Яна ЛИСИНА
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В Иркутске комплекс автоматической фиксации нарушений «Авто Ураган» возобновил свою работу.В Иркутске комплекс автоматической фиксации нарушений «Авто Ураган» возобновил свою работу.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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И снова за нарушителями, которые поворачивают на ул. Дзержинского не по своей полосе, будет следить камера. Комплекс автоматической фиксации нарушений «Авто Ураган» прошел техническое переоснащение и снова в строю!

- Комплекс позволяет выявлять факты проезда нарушителей на запрещающий сигнал светофора, пересечение перекрестка в запрещенном направлении, превышение скорости, нарушение правил остановки и стоянки, движение по полосе для встречного движения и другие правонарушения, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Кстати, за год комплекс фиксирует более 30 тысяч нарушений. И есть положительные результаты: за последние два года, на этом участке дороги не было ни одного серьезного ДТП.

Всего в регионе действуют 48 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Количество нарушений по сравнению с прошлым годом сократилось с 440 тысяч до 280 тысяч.

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