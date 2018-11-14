Жалоба в СК: многодетную мать из Иркутска, которая отказалась перейти из санитарок в уборщицы, уволили

СЕГОДНЯ 09:45 2018-11-14T09:46:59+03:00

Омбудсмен передал жалобу в СК: многодетную мать из Иркутска, которая отказалась перейти из санитарок в уборщицы, уволили. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Женщина уже во второй раз обратилась к Уполномоченному по правам человека в Иркутской области

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Непростая ситуация сложилась в городской больнице №3 города Иркутска. Ее сотрудница – теперь уже бывшая, обратилась к омбудсмену с жалобой. Женщина рассказала, что ее уволили. При этом она является многодетной матерью, имеет пятерых детей, трое из которых несовершеннолетние. Ребенок 14 лет инвалид – детства, постоянно нуждается в уходе. За ребенком присматривает ее муж, а сама она «кормит» семью, работая санитаркой в больнице.

С ее слов, основанием к увольнению стал отказ перейти на должность уборщика производственных помещений.

Омбудсмен считает, что увольнение нарушает федеральный закон, который, кстати, вступил в силу 14 октября 2018 года. Согласно ему, уголовный кодекс дополнен статьей «Необоснованный отказ в приеме на работу или такого лица по тем же мотивам». Поэтому обращение направлено в СК. В ведомстве оценят законность увольнение с учетом того, что до пенсии женщине осталось всего два года.

Ранее женщина уже обращалась к омбудсмену, жаловалась на то, что ущемляют ее права. Рассказала, что с сентября прошлого года санитары в отделении анестезиологии – реанимации, переведены на должности уборщиков. Несмотря на формальный перевод, люди продолжили фактически работать санитарами. При этом она потеряла право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу: если ранее ее отпуск составлял 57 календарных дней, то теперь – лишь 36. Кроме того, работодатель прекратил выдачу молока работникам, фактически выполняющим трудовые функции санитаров.

Кстати, почему людей стали переводить в уборщики? По новому законодательству, санитаром может работать человек со средним общим образованием и должен пройти курсы. У женщины такого образования не было.