СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-14T10:16:15+03:00

Десять автомобилей сгорели на ферме в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

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В пожарную службу Балаганского района около 5 часов утра поступил звонок, что в селе Метляево горит гараж крестьянско-фермерского хозяйства. В нем находилось 14 автомобилей. По тревоге были подняты добровольные пожарные бригады из соседних сел. К моменту их прибытия работники фермы самостоятельно спасли из охваченного огнем здания «КАМАЗ», трактор, погрузчик и автомобиль «Нива». Успели сделать это до того как начала разрушаться кровля гаража, никто из рабочих не пострадал.

- В тушении принимали участие 6 спасателей и автоцистерна, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – На ликвидацию огня добровольцам потребовалась 20 минут.

Тем не менее, за это время оставшаяся в гараже техника сгорела - это десять автомобилей. Возможной причиной пожара могла стать неисправная печь, дознаватели сейчас устанавливают виновного.

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