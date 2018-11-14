2018-11-14T10:12:04+03:00
Общество

МЧС предупреждает о сильном ветре и метелях в Иркутской области

Особо внимательными просят быть автомобилистов
Яна ЛИСИНА
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Об усилении ветра и метелях информируют жителей Иркутской области метеорологи.Об усилении ветра и метелях информируют жителей Иркутской области метеорологи.Фото: Влад КОМЯКОВ
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На дорогах региона небезопасно. Синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду. Днем 15 ноября в западных районах Иркутской области ожидается усиление юго-западного ветра до 13-18 м/с, также пройдет снег, ожидаются метели.

- При ухудшении видимости из-за метелей и поземки водителям не следует развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Соблюдайте дистанцию, проявляйте осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Также при сильном ветре возможны отключения электроэнергии во избежание коротких замыканий в результате перехлеста проводов. Спасатели просят не оставлять открытыми окна, чердачные люки и вентиляционные отверстия.

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