Два Boeing-777 французской авиакомпании Air France, которые на три дня застряли в иркутском аэропорту, починили

СЕГОДНЯ 10:54 2018-11-14T10:54:49+03:00

Но когда они вылетят из Иркутска, решится позже

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Французские техники починили два Boeing-777 авиакомпании Air France, которые уже три дня припаркованы в иркутском аэропорту. Напомним, первый лайнер, на котором летели 282 пассажира, 11 ноября приземлился в Иркутске после задымления в кабине пилотов. Второй борт, который прилетел за туристами на следующий день, не смог вылететь из-за отказа гидросистем.

- Правда, когда лайнеры вернуться в Париж, пока неизвестно, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе Международного аэропорта Иркутска. – Результаты проверки самолетов и ремонтных работ отправили во Францию. Теперь французские специалисты должны дать добро на перелет.

Что касается уставших пассажиров, то утром, 14 ноября они успешно добрались до Шанхая на третьем Boeing-777.

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