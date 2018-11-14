Два Boeing-777 французской авиакомпании Air France, которые на три дня застряли в иркутском аэропорту, починили
Французские техники починили два Boeing-777 авиакомпании Air France, которые уже три дня припаркованы в иркутском аэропорту. Напомним, первый лайнер, на котором летели 282 пассажира, 11 ноября приземлился в Иркутске после задымления в кабине пилотов. Второй борт, который прилетел за туристами на следующий день, не смог вылететь из-за отказа гидросистем.
- Правда, когда лайнеры вернуться в Париж, пока неизвестно, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе Международного аэропорта Иркутска. – Результаты проверки самолетов и ремонтных работ отправили во Францию. Теперь французские специалисты должны дать добро на перелет.
Что касается уставших пассажиров, то утром, 14 ноября они успешно добрались до Шанхая на третьем Boeing-777.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Застрявших в Сибири французов с рейса Париж-Шанхай отогревают русским борщом и котлетами.
Счастливое спасение: пассажирка рейса Париж-Шанхай отметила день рождения после экстренной посадки в Иркутске