2018-11-14T12:31:12+03:00
Происшествия

Украли праздник: в Саянске вандалы сняли освещение с фонтана

Заменить недостающие элементы смогут только весной
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Украли праздник: в Саянске вандалы сняли освещение с фонтана. Фото: пресс-служба администрации Саянска.Украли праздник: в Саянске вандалы сняли освещение с фонтана. Фото: пресс-служба администрации Саянска.
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Жителей Саянска вандалы лишили предпраздничного настроения. Со светового фонтана они сняли часть оборудования. В результате праздничные огни для жителей Саянска поблекнут, так как половина световых дуг пришли в негодность.

- Проводить ремонт такого электрооборудования при низких температурах невозможно, - сообщили в пресс-службе администрации Саянска. – Специалисты заранее подготовили освещение до наступления холодов, Так что теперь, до прихода весны, фонтан будет работать лишь частично.

Жадность грабителей лишила взрослых и детей города полноценного праздника. Сыщики уже разыскивают тех, кто это сделал и изучают записи камер наблюдения с площади.

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