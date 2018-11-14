Украли праздник: в Саянске вандалы сняли освещение с фонтана

СЕГОДНЯ 12:31 2018-11-14T12:31:12+03:00

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Жителей Саянска вандалы лишили предпраздничного настроения. Со светового фонтана они сняли часть оборудования. В результате праздничные огни для жителей Саянска поблекнут, так как половина световых дуг пришли в негодность.

- Проводить ремонт такого электрооборудования при низких температурах невозможно, - сообщили в пресс-службе администрации Саянска. – Специалисты заранее подготовили освещение до наступления холодов, Так что теперь, до прихода весны, фонтан будет работать лишь частично.

Жадность грабителей лишила взрослых и детей города полноценного праздника. Сыщики уже разыскивают тех, кто это сделал и изучают записи камер наблюдения с площади.

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