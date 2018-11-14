Жив и здоров: пропавшего 12-летнего мальчика нашли в Иркутске

СЕГОДНЯ 12:28 2018-11-14T12:54:41+03:00

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Ребенок найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Поисковая группа обнаружила ребенка в одном из подъездов Ленинского округа Иркутска.

Сыщики, изучив записи камер видеонаблюдения, смогли выйти на след пропавшего мальчика. Им помогли и очевидцы.

Напомним, что мальчик ушел из школы № 38 по улице Севастопольская Ново-Ленино и не вернулся домой. Известно, что ранее ребенок из дома никогда не уходил.

- В поисках участвовали 60 полицейских, также помощь оказывали волонтеры поискового отряда "Лиза-Алерт", - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. – Участковые опросили людей, которые могли видеть ребенка. Оперативники устанавили круг его друзей и знакомых.

Мотивы его поступка сейчас устанавливают инспекторы по делам несовершеннолетних, проводятся профилактические беседы с ребенком и его родителями.

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