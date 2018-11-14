Чтобы возвести детсад-долгострой в Ангарске требуется еще 175 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-14T12:05:37+03:00

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Детский сад в 17 микрорайоне Ангарска начали строить еще в далеком 1990-м году. Но через два года работы остановились. Не было в казне средств, чтобы завершить начатое дело до конца. Более чем на 20 лет стройка заморозилась. Тогда успели сделать только фундаменты зданий, железобетонный каркас, перекрытия, лестницы, стеновые панели, кирпичные участки наружных стен и перегородки внутри здания, рулонную кровлю.

Чтобы достроить детсад на 260 мест требуется не менее 175 млн. рублей. Накануне председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол побывал на площадке объекта. Уточним, спикер и депутаты областного парламента находятся в рабочей поездке в Ангарском городском округе.

- Проделана основная подготовительная работа, готова проектно-сметная документация, пройдены разрешительные процедуры, - отметил Сергей Сокол. - Необходимо решать, федеральное это будет финансирование или областное, но детский сад нужно достраивать обязательно. Тем более, что сегодня стоит задача по созданию в дошкольных учреждениях яслей, и проекты, предусматривающие группы для самых маленьких, должны быть в приоритете.

Проект завершения строительства предусматривает устройство музыкального и физкультурного залов, бассейна, компьютерного класса, современных медицинского и пищеблоков. Запроектирован и пост охраны с просмотром территории. Для маломобильных групп населения планируется установить лифт-подъемник. Из 11 групп детского сада в три здесь собираются принять детей ясельного возраста.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова сообщила, что объект уже был включен в постановление ЗС, принятому в рамках формирования областного бюджета на 2018 год, и оно должно быть исполнено.