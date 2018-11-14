Лыжно-биатлонный комплекс в Ангарске модернизируют

СЕГОДНЯ 13:08 2018-11-14T13:08:47+03:00

Спикер ЗС Сергей Сокол считает, что это выведет развитие зимних видов спорта в регионе на новый уровень

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Лыжно-биатлонный комплекс, расположенный в 14 км от Ангарска, востребован. Зимой в выходные здесь бывает до 500 человек, в будни проходимость стадиона – 150 спортсменов. Сейчас комплекс проходит модернизацию, главная цель которой пройти сертификацию, позволяющую биатлонному комплексу принимать официальные соревнования окружного, а в дальнейшем и федерального уровня.

Модернизация позволит вывести развитие биатлона и лыжных гонок в Иркутской области на принципиально новый уровень. Об этом заявил председатель ЗакСобрания Иркутской области Сергей Сокол после посещения спорткомплекса «Ангарский».

Уже сейчас на ЛБК «Ангарский» сделана единственная в Иркутской области лыжероллерная освещенная трасса длинной 2,5 км, созданы условия для тренировок и проведения соревнований по летнему биатлону. Также сделана стартовая поляна размером 180 на 120 метров, стрельбище, которое после получения лицензии будет единственным таким объектом в Иркутской области. Между МАУ ЛБК «Ангарский» и Союзом биатлонистов России подписано соглашение на поставку биатлонного оборудования на безвозмездной основе: 20 установок, винтовок и спортивных ковриков на общую сумму миллион рублей. В ближайших планах – строительство второй очереди гостевого дома, трибун, раздевалки для спортсменов, гаража для специальной техники, освещение стадиона мачтами, приобретение биатлонных установок для мелкокалиберной стрельбы.

- Сделан серьезный задел, нужно довести модернизацию комплекса до конца, и мы будем рассматривать, в том числе, включение данного объекта в соответствующие программы Иркутской области, – подчеркнул Сергей Сокол.