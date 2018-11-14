Вне закона: 30 самовольных построек снесут на природоохранной территории в Иркутске

СЕГОДНЯ 14:34 2018-11-14T14:34:43+03:00

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Бизнесмены возвели около 30 незаконных строений на территории рынка «Знаменский». Без разрешения городской администрации они появились в охраняемой зоне реки Ушаковка. Собственники рынка игнорировали требования об устранении нарушений на протяжении 3 лет, все это время, пытаясь узаконить свои помещения. Вскоре их демонтируют по решению арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.

- Владельцам рынка предлагали добровольно перенести здания в другое место, однако они отказались, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Сносу подлежат постройки в прибрежной зоне Ушаковки и вдоль улицы Баррикад.

Городские власти уже заключили контракты на демонтаж зданий.

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