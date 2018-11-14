Парковку на улице Трудовых Резервов запретят в Иркутске

СЕГОДНЯ 16:27 2018-11-14T16:27:13+03:00

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске станет на одну парковку меньше. Дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установят на улице Трудовых Резервов напротив школы №9. Такое решение было принято потому, что припаркованные автомобили закрывали обзор для пешеходов. Школьникам больше не придется рисковать жизнью и здоровьем, чтобы перейти дорогу. С 7 декабря невнимательным водителям оставившим там машины, придется забирать их со штрафстоянки.

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