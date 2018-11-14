2018-11-14T16:27:13+03:00
Авто

Парковку на улице Трудовых Резервов запретят в Иркутске

Невнимательным водителям придется забирать автомобили со штрафстоянки
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Парковку на улице Трудовых резервов запретят в Иркутске.Парковку на улице Трудовых резервов запретят в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В Иркутске станет на одну парковку меньше. Дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установят на улице Трудовых Резервов напротив школы №9. Такое решение было принято потому, что припаркованные автомобили закрывали обзор для пешеходов. Школьникам больше не придется рисковать жизнью и здоровьем, чтобы перейти дорогу. С 7 декабря невнимательным водителям оставившим там машины, придется забирать их со штрафстоянки.

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