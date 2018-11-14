2018-11-14T17:01:22+03:00
Спорт

Бронзовый призер Олимпиады по борьбе Екатерина Букина проведет открытую тренировку в Иркутске

Она состоится в спорткомплексе «Байкал-Арена»
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Бронзовый призер Олимпиады по борьбе Екатерина Букина проведет открытую тренировку в ИркутскеБронзовый призер Олимпиады по борьбе Екатерина Букина проведет открытую тренировку в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Возможность потренироваться с бронзовым призером Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро Екатериной Букиной предоставится иркутянам в четверг, 15 ноября. В этот день ангарская спортсменка проведет открытую тренировку в спорткомплексе «Байкал-Арена».

- Начало занятий в 16.00, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. – Приглашаются все желающие.

Напомним, что в богатой коллекции Екатерины Букиной есть не только бронзовая медаль Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро. Кроме того, ангарчанка становилась призером чемпионатов России, Европы и Европейских игр. В марте 2018 года в болгарской Софии Екатерина завоевала серебро на традиционном международном турнире по женской борьбе «Дан Колов и Никола Петров».

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