Прогноз погоды в Иркутске: 15 ноября в городе без осадков

СЕГОДНЯ 19:13 2018-11-14T19:13:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутске 15 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер дует юго-восточный 4-9 м/с, температура воздуха ночью -16,-18, днём будет -4,-6 градусов.

- По области сегодня в западных районах ожидается усиление юго-западного ветра до 13-18 м/с, снег, метели, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – В Приангарье - переменная облачность, ночью в северо-западных, днем в северных районах небольшой и умеренный снег, по остальной территории местами небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура по области ночью -13,-18, при прояснении -23,-28, в западных и северо-западных районах при увеличении облачности -7,-12, в северо-восточных районах -26,-31. Днем будет -4,-9, местами -14,-19.