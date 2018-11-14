2018-11-14T19:17:09+03:00
Общество

Култукский тракт в Иркутской области перекроют на час 15 ноября

Движение будет закрыто для всех видов транспорта
Ирина РЮТИНА
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Култукский тракт в Иркутской области перекроют на час 15 ноябряКултукский тракт в Иркутской области перекроют на час 15 ноябряФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Утром 15 ноября лучше не планировать поездок по Култукскому тракту. Сегодня здесь ограничат движение на целый час.

- С 9.00 до 10.00, по местному времени, на участке строительства автодороги Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области с 57 км по 60 км будет временно закрыто движение для всех видов транспорта, - сообщает Федеральное дорожное агентство Росавтодор. – Там будут проводить буровзрывные работы.

Организация, проводящая дорожные работы просит соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.

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